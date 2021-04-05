Минобороны: гражданам запрещено находиться в границах полигонов и стрельбищ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны напоминает о запрете на нахождение граждан, не имеющих отношения к мероприятиям оперативной и боевой подготовки войск, в границах полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности населения. Несоблюдение запрета может повлечь за собой печальные последствия.

"Так, накануне на территории военного полигона, в нарушение постановления Совета Министров Беларуси от 14 апреля 2020 года №220, двое жителей Марьиной Горки занимались сбором металлолома. Обнаружив взрывоопасный предмет, один из мужчин произвел на него физическое воздействие. В результате объект детонировал. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное", - отметили в ведомстве.-0-