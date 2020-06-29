Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Китайской Народной Республики передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, груз доставлен в Минск, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
"Помощь является адресной и направлена для нужд Вооруженных Сил нашей страны с целью профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом COVID-19. Военные организации здравоохранения получат инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки, одноразовые защитные костюмы, медицинские перчатки, бахилы и другие средства", - рассказали в ведомстве.
Доставка гуманитарного груза была организована при непосредственном участии посольства Китая в Беларуси.-0-