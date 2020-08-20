Минобороны: на гродненском направлении пройдет комплексное тактическое учение

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин в Центре стратегического управления оборонного ведомства заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки. Он поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают подготовку и ведение обороны на Гродненском тактическом направлении. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В комментарии телеканалу "ВоенТВ" Виктор Хренин подчеркнул: "Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела государства".

"Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого, мною принято решение о проведении комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении", - проинформировал министр. По его словам, о решении сегодня ночью было доложено Президенту, оно им утверждено.

Учение будет проходить по теме ведение обороны и специальных действий на Гродненском тактическом направлении. В нем примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии. Предусматривается также отмобилизование некоторых воинских частей. Виктор Хренин отметил, что учение находится на личном контроле главы государства.

"Могу с уверенностью сказать, что Вооруженные Силы боеготовы. Моральный дух высокий, и мы готовы к выполнению задач. Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости страны. И мы эту задачу выполним. Мы все белорусы, это наша земля, и мы ее никому не отдадим", - резюмировал министр.-0-