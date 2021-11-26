Минобороны: на польско-белорусскую границу прибывают иностранные военные контингенты

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на польско-белорусскую границу иностранных военных контингентов. Об этом заявил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Леонид Касинский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Мы продолжаем детально оценивать ситуацию, складывающуюся вокруг наших границ, связанную с развертыванием военной активности Польши и стран Балтии. К сожалению, позитивных шагов наших соседей в этом плане мы отметить не можем. Наряду с уже ранее озвученными недружественными шагами по развертыванию войск и инфраструктуры, позволяющими в короткие сроки значительно нарастить боевой состав и создать группировки, мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки, - отметил генерал-майор. - Осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов. Так, отмечено прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить в том числе мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями, непонятно от слова совсем. Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для ускоренной переброски войск вдоль Государственной границы Республики Беларусь".

Также Леонид Касинский обратил внимание на военную активность со стороны Литвы. "На литовском направлении сосредоточено около 4 тыс. военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием "Полесье". Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса. В течение недели отмечены полеты стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа "Джистарс" ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации. Все полеты проводятся на минимальном удалении от государственной границы от 20 до 35 км", - сообщил он.

В связи с нарастанием полетов авиации НАТО у границ Беларуси и в целях предотвращения нарушения госграницы, военным ведомством принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами самолетов СУ-30СМ России и Беларуси.

"Вооруженные Силы Республики Беларусь, усиливая мероприятия по разведке, занимаются в плановом режиме повседневной деятельности. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам в кратчайшие сроки при необходимости создать группировки войск на любом направлении. Как самостоятельно, так и совместно со стратегическим союзником - Российской Федерацией", - подытожил помощник министра обороны.-0-