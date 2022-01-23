Минобороны: на ж/д станцию "Полонка" прибыл эшелон с военнослужащими и техникой из России

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожную станцию "Полонка" в Брестской области прибыл эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"На железнодорожной станции "Полонка" встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России", - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет на территории Беларуси в феврале. Предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь. Проверка пройдет в два этапа.-0-

Фото Минобороны