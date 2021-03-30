Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша священная обязанность - защитить память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель начальника управления - начальник отдела управления информацией главного управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пересмотр истории Второй мировой войны является стратегической и идеологической задачей западных государств. Ведь для них Победа не может быть основой гордости, которая объединяет поколения, так как среди стран Евросоюза не было стран-победителей. В лучшем случае были освобожденные, в худшем - союзники Германии, нейтральные государства и просто побежденные, которые, по сути, отказались от борьбы, позволили себя оккупировать и работали на экономику Германии. Поэтому жителям большинства европейских стран здесь нечем гордиться, они не пережили того, что испытали народы Советского Союза, находившиеся на оккупированных территориях, - сказал Денис Федоров. - Наша историческая память должна быть основой для гордости, которая позволит объединять все поколения белорусских граждан. И наша священная обязанность - защитить память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне".

"Европейские элиты хотят заставить нас, потомков героев-победителей, испытывать чувство вины за своих отцов и дедов, которые ценой собственной жизни обеспечили мир для человечества. Корректировать память о войне в нужную для себя сторону для европейцев означает возможность обелить себя", - отметил он.

"Переписывание истории войны выгодно самой Германии, ведь при условии, что Третий рейх и СССР несут равную ответственность за начало войны, историческая вина немцев становится уже не такой абсолютной. Пересмотр истории Второй мировой войны выгоден сотрудничавшим с фашистскими коллаборационистами. В этом случае они не участвовали в геноциде собственного народа, а боролись на стороне одного из геополитических блоков за свои национальные идеалы. Закрепляя же тот факт, что СССР является де-факто преступным государством, Запад подводит основу для пересмотра результатов Второй мировой войны, - подчеркнул Денис Федоров. - Фальсификация истории выгодна всему Западу как в целом инструмент ослабления России на международной арене, принижения роли Советского Союза, а соответственно и государств постсоветского пространства, к которым относится Беларусь, в Победе над фашизмом. Конечная цель организаторов фальсификации истории Второй мировой войны - мировое господство, дискредитация Великой Победы, превращение СССР из страны-победителя в государство-агрессора, из освободителя Европы в ее оккупанта".-0-