Минобороны объявило конкурс к 75-летию освобождения Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны проводит конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и современным Вооруженным Силам. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Конкурс направлен на формирование у граждан и личного состава Вооруженных Сил патриотического сознания, высоких духовно-нравственных качеств, личной ответственности за обеспечение безопасности Отечества.

Жюри будет оценивать произведения прозы и поэзии, статьи и очерки в области журналистики, музыкальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, а также работы в области театрального искусства, телевидения и киноискусства. Для участия авторы произведений могут подавать заявку в отборочную комиссию в произвольной форме. После завершения конкурса произведения возвратят авторам.

Конкурсные произведения следует направлять по адресу: 220030, Минск, ул. Красноармейская, 3, государственное культурно-досуговое учреждение "Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь" с пометкой "На конкурс". При оформлении произведения (работы) на конкурс указывается его название, автор, адрес и номер контактного телефона автора.

Лауреатам будет присвоено звание "Лауреат премии министра обороны Республики Беларусь в области литературы и искусства", а также вручен диплом и денежная премия.-0-