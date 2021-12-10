Минобороны объявило конкурс на лучшее освещение в СМИ темы развития ВС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны проводит творческий конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов развития Вооруженных Сил Беларуси и патриотического воспитания населения Беларуси, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Для участия в конкурсе принимаются материалы, размещенные в республиканской и региональной периодической печати, а также теле-, радиоматериалы, вышедшие в эфир с 1 февраля 2021 года.

Участниками конкурса могут быть представители государственных средств массовой информации, зарегистрированных в Министерстве информации.

Конкурсные материалы необходимо представить в Министерство обороны до 22 января 2022 года по адресу: 220034 Ф-2, город Минск, улица Коммунистическая, 1, главное управление идеологической работы, с пометкой "Конкурс на лучшую публикацию".-0-