Минобороны: обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные, заявили в Департаменте международного военного сотрудничества Министерства обороны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Литовская Республика 24 августа обвинила белорусскую сторону в нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС, действиями которого 23 августа было пресечено нарушение Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве с литовской стороны. 24 августа в ходе встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Беларуси литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставления доказательной базы по факту нарушения литовской государственной границы", - рассказали в ведомстве.

Информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие факта нарушения, передана МИД Литвы посольством Беларуси в Литовской Республике 25 августа. В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента.

В этой связи Министерство обороны Беларуси считает предъявленные обвинения необоснованными.-0-

Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.