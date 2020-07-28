Минобороны опровергло фейк о витебских десантниках в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны опровергло фейк о том, что большая часть витебских десантников находится в Минске и останется в столице после выборов. Информация размещена в Telegram-канале министерства, сообщает БЕЛТА.

"Очередной фейк от Telegram-каналов. Пишут, что "70% личного состава 103-й мобильной бригады с 18 июля находятся в Минске. Будут находиться и после выборов. Им отданы соответствующие приказы". Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников (и это только из одной бригады), а главное - зачем их прятать?" - говорится в сообщении Минобороны.

Военное ведомство ранее информировало, что накануне 90-летия воздушно-десантных войск в Минск прибудет личный состав и техника, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях. "Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона - вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа, - отметили в Минобороны. - К слову, праздник на Немиге силы специальных операций организуют не первый год, каждый раз - с привлечением военной техники. Программа, конечно, будет новой. Но на этом сенсации заканчиваются".

В канале Минобороны опубликованы сегодняшние фото из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. "Как видите, личный состав на месте: занимается боевой подготовкой, готовится к празднованию Дня десантников и сил специальных операций, в разгаре смена летнего лагеря для трудных подростков на базе бригады", - указано в комментарии.

С завтрашнего дня у витебских десантников плотный праздничный график: поздравление ветеранов ВДВ, торжественное открытие школы имени В.Маргелова, ежегодная благотворительная поездка в детский дом, совместная акция с областным роддомом и еще множество мероприятий.

"2 августа 103-я бригада по традиции распахнет двери для всех желающих. Убедиться, что витебские десантники на месте, можно будет даже лично", - подчеркнули в ведомстве.-0-