Минобороны: отправлять на службу желающих резервистов-первокурсников сельхозвузов начнут в июле

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отправлять на службу желающих резервистов-первокурсников сельхозвузов начнут в июле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.

"Особенностью весеннего призыва 2022 года является продолжение начавшейся в 2021 году практики призыва на службу в резерве граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования Беларуси сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу. Их отправка к месту прохождения службы планируется в июле 2022 года", - отметила Инна Горбачева.

По ее словам, такую службу они будут проходить в период летних каникул, и к началу обучения, после окончания учебных сборов в воинских частях, студенты вернутся в учебные заведения. До окончания учреждения образования они смогут отслужить необходимый срок в резерве, установленный ст.63 закона Беларуси "О воинской обязанности и воинской службе".

С опубликованием указа №34 от 9 февраля 2022 года "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве" началась весенняя 2022 года призывная кампания. Мероприятия по призыву будут продолжаться по 31 мая.

"С учетом изменения порядка обучения нового пополнения с целью повышения эффективности подготовки войск отправка призванных граждан на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется в более ранние сроки, чем весной 2021 года", - обратила внимание Инна Горбачева.-0-