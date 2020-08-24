Минобороны: попытка нарушения госграницы в воздушном пространстве - провокация со стороны Литвы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов прокомментировал попытку нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

"Вчера вечером в районе погранперехода "Каменный Лог" дежурными силами авиации была пресечена попытка нарушения госграницы в воздушном пространстве Беларуси со стороны Литовской Республики. Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы", - сказал Олег Орлов.

По его словам, обывателю может показаться, что это факт малозначительный. "Но давайте рассмотрим с других сторон. Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами. И в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые, ядовитые вещества и так далее", - отметил и.о. замкомандующего.

Олег Орлов подчеркнул: "Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было. Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством".-0-