Минобороны поздравило Героя Советского Союза Ивана Кустова с 98-летием

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Герою Советского Союза полковнику в отставке Ивану Ильичу Кустову исполняется 98 лет. Представители Министерства обороны поздравили именинника и, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку, через родственников передали ему ценные подарки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Иван Ильич родился 31 января 1924 года в селе Манчаж Артинского района Свердловской области. До войны окончил сельскую школу и работал в родном колхозе.

В Великую Отечественную воевал в пехоте, освобождал Украину, Молдову, Польшу. Несколько раз был ранен. Золотую Звезду получил за бой на плацдарме в январе 1945-го, когда рота под его командованием отбила семь атак противника.

Фронтовик всегда остается в авангарде военно-патриотической работы. На него равняются воины белорусской армии, с которыми ветеран поддерживает прочную связь.-0-

Фото Минобороны