Минобороны предупредило о движении военных колонн на дорогах четырех областей 26-27 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колонны военной техники будут передвигаться по дорогам четырех областей 26-27 июля после завершения контрольных занятий с ракетчиками. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

Во время контрольных занятий на полигоне Гожский боевые расчеты из состава 336-й реактивной артиллерийской бригады и 465-й ракетной бригады показали высокий уровень профессиональной подготовки. Все назначенные цели условного противника были уничтожены. "Ракетчики еще раз на практике продемонстрировали свою готовность выполнять задачи в любых условиях", - отметили в Минобороны.

"По завершению контрольных занятий 26 июля на дорогах Гродненской и Брестской областей, а 27 июля на дорогах Брестской, Минской и Могилевской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники в пункты постоянной дислокации", - проинформировали в ведомстве.-0-