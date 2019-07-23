Минобороны предупреждает о движении военной техники по дорогам четырех областей 23-24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей 23-24 июля ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в ходе проверки боевой готовности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать ПДД.-0-
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