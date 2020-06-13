Минобороны приняло на вооружение радиолокационный комплекс "Роса-РБ-М"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси приняло на вооружение мобильный радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей "Роса-РБ-М". Разработчик и производитель изделия - ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

В Вооруженные Силы в 2020 году были переданы два комплекса "Роса-РБ-М". Отличительными особенностями изделия являются его высокая мобильность, малое время развертывания/свертывания, большая дальность действия - до 120 км. Высокая точность обнаружения на предельно низких высотах позволяет обнаруживать не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

"Комплекс сконструирован на основе кольцевой цифровой активной фазированной антенной решетки, что ставит его в один ряд с лучшими и наиболее технологичными мировыми образцами", - отметили в Госкомвоенпроме.-0-