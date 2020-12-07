Минобороны продолжает прием конкурсных работ на лучшее освещение в СМИ темы развития ВС

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается прием работ на ежегодный творческий конкурс на лучшее освещение в СМИ строительства и развития Вооруженных Сил и патриотического воспитания населения, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"Для участия в конкурсе принимаются материалы, размещенные в республиканской и региональной периодической печати, а также теле-, радиоматериалы, вышедшие в эфир с 1 февраля. Участниками могут стать представители государственных СМИ, зарегистрированных в Министерстве информации", - рассказали в ведомстве.
Конкурсные работы необходимо прислать до 22 января 2021 года по адресу: 220034, Ф-2, г.Минск, ул.Коммунистическая, 1, главное управление идеологической работы с пометкой "Конкурс на лучшую публикацию".-0-