Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны наряду с другими льготами прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил журналистам начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прорабатывается вопрос о введении льгот при поступлении в учреждения образования, снижении стоимости обучения, введении доплаты к стипендии", - сказал Владимир Макаров.

Он отметил, что с начала этого года повышено в два раза денежное довольствие военнослужащим срочной службы, в 2020 году планируется повышение в 15 раз выплат призывающимся на военные сборы.

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