Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны наряду с другими льготами прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил журналистам начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прорабатывается вопрос о введении льгот при поступлении в учреждения образования, снижении стоимости обучения, введении доплаты к стипендии", - сказал Владимир Макаров.
Он отметил, что с начала этого года повышено в два раза денежное довольствие военнослужащим срочной службы, в 2020 году планируется повышение в 15 раз выплат призывающимся на военные сборы.
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Минобразования прорабатывается открытие военной кафедры в вузе Витебской области
"Также подготовлен проект законодательного акта для того, чтобы студенты иных вузов проходили подготовку на военных кафедрах университетов, где эти кафедры есть", - отметил представитель Минобразования.