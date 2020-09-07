Минобороны: проверка боевой готовности продолжается

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.-0-