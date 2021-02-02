Минобороны проводит проверку по факту смерти старшего прапорщика в 72-м ОУЦ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата проверка по факту смерти старшего прапорщика Сулика С.Н., проходившего службу в 72-м Объединенном учебном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Старший прапорщик Сулик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом", - рассказали в ведомстве.

Старшина роты тренажеров обслуживания и учета объектов проходил службу в учебном центре с 2008 года. "Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего", - добавили в ведомстве.-0-