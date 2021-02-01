Минобороны рассказало об участии в миротворческих миссиях

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворчество - один из способов реализации мирных инициатив. Беларусь сегодня участвует в этом процессе, направив офицеров в две миссии - миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Постоянно ведем поиск новых направлений, отдавая приоритет гуманитарным миссиям. Речь идет о таких задачах, как сопровождение гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, гуманитарное разминирование местности и объектов, патрулирование и обеспечение безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работа штабных офицеров. В августе 2020 года мы расширили свое участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Дополнительно в состав итальянского контингента были направлены два штабных офицера. В настоящее время прорабатывается возможность дальнейшего расширения участия в миссии в Ливане", - отметили в оборонном ведомстве.

На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии белорусских военнослужащих в миссиях в других государствах. Изучаются возможности пребывания в составе тех или иных контингентов, способы выполнения задач, вопросы безопасности и другие.

Также в Министерстве обороны напомнили, что в соответствии с белорусским законодательством для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту и исключительно на добровольной основе. Кроме того, без заключения международных договоренностей между государствами направление военнослужащих за пределы Беларуси невозможно.-0-