Минобороны рассказало об успехах белорусской команды в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ-2021

Фото Минобороны
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны рассказало об успехах белорусской команды в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ-2021, сообщает БЕЛТА.
В Республике Тыва экипажи армейских автомобилей продолжают состязаться в профессиональном мастерстве. Так, на этапе "Индивидуальная гонка" белорусский экипаж на автомобиле с колесной формулой 4х4 занял второе место. В ходе этапа "Гонка с преследованием" наши экипажи снова вошли в число лучших, заняв второе и третье места. На третьем этапе - "Огневой" белорусские военные заняли второе место с отрывом от российской команды в три секунды.
В Республике Тыва экипажи армейских автомобилей продолжают состязаться в профессиональном мастерстве. Так, на этапе "Индивидуальная гонка" белорусский экипаж на автомобиле с колесной формулой 4х4 занял второе место. В ходе этапа "Гонка с преследованием" наши экипажи снова вошли в число лучших, заняв второе и третье места. На третьем этапе - "Огневой" белорусские военные заняли второе место с отрывом от российской команды в три секунды.
Решающий этап "Командная гонка", по результатам которого судьи определят итоговые места в общекомандном зачете, состоится 27 августа.-0-