Минобороны: рассылаемое от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат - фейк

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассылаемое от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат является фейком. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"Рассылаемое по электронной почте (с адреса info.mil.by@yandex.by) от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат не является действительным. Адрес не принадлежит военному ведомству. Обязанности граждан по исполнению воинской обязанности изложены в законе "О воинской обязанности и воинской службе", а не в законе, упомянутом в фейковом сообщении", - отметили в Минобороны.

В целях исполнения воинской обязанности граждан вызывают в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия госорганов, а телефон должностного лица органа, вызывающего гражданина. "Если у вас возникают вопросы, просим обращаться за разъяснением в военкомат по месту жительства", - добавили в ведомстве.-0-