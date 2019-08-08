Минобороны разъяснило, как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны разъяснило, как гражданам воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования. Информацию ведомство разместило в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" вступает в силу 10 августа. Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждают это документально, могут реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования.

"Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования - постановлением Минобразования определена форма справки номер 67. В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении. Для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении", - пояснили в Минобороны.

Там также коснулись темы аспирантов, которым предстоит поступать в октябре. Они смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению. "Однако, возможно, что в последующие призывы им нужно будет сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить. Ведь поступать они будут уже в период действия нового закона", - проинформировали в Минобороны.-0-