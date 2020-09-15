Минобороны РФ: белорусско-российское учение "Славянское братство - 2020" не направлено против других стран

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство - 2020" не направлено против других стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны России.

Первый этап учения "Славянское братство - 2020" стартовал 14 сентября на полигоне Брестский в Беларуси. "Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - заявили в российском военном ведомстве.

От России в учении участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. На первом этапе, который завершится, по плану, 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают совместные действия в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.-0-