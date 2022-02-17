Минобороны РФ: российские подразделения после "Союзной решимости" вернутся в пункты дислокации

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские подразделения после проводимого в Беларуси учения "Союзная решимость" вернутся в пункты постоянной дислокации. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения "Союзная решимость - 2022" на территории Республики Беларусь сегодня и в субботу, 19 февраля, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики. После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", - подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Игорь Конашенков отметил: "В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации комбинированным способом. Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции. Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации. Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны".

Так, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области. Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1,5 тыс. км в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан.

"Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области", - отмечено в заявлении.-0-