Минобороны РФ: учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На полигоне Мулино в Нижегородской области состоялась церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского военного ведомства.

На плацу полевого лагеря в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран-участниц.

"Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил, - сказал на церемонии открытия учения статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков. - Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества".

"В своем выступлении Николай Панков особо отметил, что учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, что оно направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств", - подчеркнули в Минобороны РФ.

С напутствием к военнослужащим также обратились руководители иностранных военных делегаций. В завершение состоялось прохождение торжественным маршем подразделений, принимающих участие в совместном учении. В мероприятии приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа РФ, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Беларуси и России проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на пяти полигонах Вооруженных Сил Беларуси, на девяти полигонах, расположенных на территории России, а также в акватории Балтийского моря. По данным российской Минобороны, в ССУ "Запад-2021" на территории Беларуси и России будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

"Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября", - подчеркнули в Минобороны РФ.-0-