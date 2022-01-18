Минобороны РФ: военные СГ готовятся решать внезапные задачи на любых угрожаемых направлениях

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и России сегодня провели брифинги для военных атташе, посвященные предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства. В Москве в брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе из 16 стран НАТО. Пресс-служба российского ведомства представила БЕЛТА главные тезисы, названные заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым в ходе мероприятия.

В основе - договоренности президентов Беларуси и России

Александр Фомин подчеркнул, что различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах Беларуси и России будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, о которой в конце прошлого года договорились президенты двух стран. "О проведении мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал замглавы оборонного ведомства России.

Он напомнил: различные варианты применения региональной группировки войск (сил) отрабатываются регулярно. "В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена ее высокая боевая готовность", - сказал Александр Фомин.

Для защиты может понадобиться весь военный потенциал СГ

На брифинге отмечалось, что возможностей региональной группировки может не хватить для обеспечения безопасности, нужно быть готовым к ее усилению. Поэтому военные Беларуси и России рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства потребуется привлечь весь потенциал военной организации двух дружественных стран. "Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал Александр Фомин.

По его словам, в связи с этим к предстоящим мероприятиям проверки на территории Беларуси от РФ привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года.

Решение внезапных задач на любых угрожаемых направлениях

По словам замминистра обороны РФ, в ходе проверки сил реагирования Союзного государства будет проверена способность решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях. "В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - сказал Александр Фомин. Кроме того, в ходе переброски российской части на территорию Беларуси будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил).

Переброска истребителей и комплексов С-400 и "Панцирь-С"

Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Беларуси из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". По его словам, первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Будет проверена готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси. "Также в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" - сказал Александр Фомин.

Кроме того, на этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа РФ и Вооруженных сил Беларуси, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

"На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". Цель учения отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - сообщил Александр Фомин.

По его словам, в ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - проинформировал замминистра обороны РФ.

Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - резюмировал Александр Фомин.-0-