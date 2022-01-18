Минобороны РФ: военные СГ готовятся решать внезапные задачи на любых угрожаемых направлениях

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 января 2022
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:42 Нет ли в проекте Конституции перекосов? На совещании у Лукашенко подробно обсудили вопрос Президент
17:27 Режим ЧП в Казахстане отменят с 19 января В мире
17:15 Пешеход попал под колеса автомобиля в Минске Происшествия
17:14 Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало Общество
17:12 Минское "Динамо" не поддерживает вариант продолжения сезона КХЛ с раундом плей-ин Спорт
17:05 В Казахстане количество погибших в результате беспорядков увеличилось до 227 В мире
17:05 МВД проводит плановые учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск Общество
16:44 Сырники с растительными жирами обнаружили в продаже в Могилевской области Регионы
16:37 Когда нужно набирать крещенскую воду, как ее хранить и употреблять? Калейдоскоп
16:31 Лукашенко подтвердил планы провести референдум по поправкам в Конституцию в феврале Президент
16:26 Епископ: граждане не должны быть безразличными при обсуждении проекта Конституции Регионы
16:22 Российский перевозчик пытался незаконно переместить через границу товар на Br117 тыс. Происшествия
16:20 "Давайте думать о будущем наших детей". Лукашенко объяснил, почему важен референдум и обновление Конституции Президент
16:15 Под Гродно милиционеры вывели из задымленного дома мужчину и женщину Происшествия
16:11 Двое жителей Могилевской области и гражданин РФ пытались похитить Br175 тыс. с помощью чужих банковских карт Происшествия
16:11 В Витебске пьяный пассажир избил таксиста и забрал часть выручки Происшествия
16:10 Бюджет Брестской области на 2022 год утвержден с профицитом в Br35 млн Регионы
16:04 Два производственных объекта открыла птицефабрика в Витебском районе Регионы
16:03 НЦЗПИ: граждане положительно оценивают необходимость обновления Конституции Общество
15:59 МТС расширил функционал "Виртуальной АТС" Технологии
15:58 В МИД рассказали подробности встречи Макея с представителями гражданского общества Литвы Политика
15:57 Иванов: в проекте Конституции соблюден баланс полномочий между ветвями власти Политика
15:55 Минобороны РФ: военные СГ готовятся решать внезапные задачи на любых угрожаемых направлениях Общество
15:51 Румак: религиозные конфессии благодарны государству, что в условиях COVID-19 нет ограничений на посещение храмов Общество
15:48 Лукашенко выступил за закрепление в Конституции обязанности граждан заботиться о своем здоровье Президент
15:39 Лукашенко: будущие президенты Беларуси практически видны Президент
15:31 Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе Общество
15:30 Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20% Экономика
15:22 Завалей: проект Конституции написан народом для народа Общество
15:16 Иванов: в проекте Конституции заложен посыл для объединения белорусского народа Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 января 2022, 15:55

Минобороны РФ: военные СГ готовятся решать внезапные задачи на любых угрожаемых направлениях

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и России сегодня провели брифинги для военных атташе, посвященные предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства. В Москве в брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе из 16 стран НАТО. Пресс-служба российского ведомства представила БЕЛТА главные тезисы, названные заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым в ходе мероприятия.

В основе - договоренности президентов Беларуси и России

Александр Фомин подчеркнул, что различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах Беларуси и России будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, о которой в конце прошлого года договорились президенты двух стран. "О проведении мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал замглавы оборонного ведомства России.

Он напомнил: различные варианты применения региональной группировки войск (сил) отрабатываются регулярно. "В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена ее высокая боевая готовность", - сказал Александр Фомин.

Для защиты может понадобиться весь военный потенциал СГ

На брифинге отмечалось, что возможностей региональной группировки может не хватить для обеспечения безопасности, нужно быть готовым к ее усилению. Поэтому военные Беларуси и России рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства потребуется привлечь весь потенциал военной организации двух дружественных стран. "Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал Александр Фомин.

По его словам, в связи с этим к предстоящим мероприятиям проверки на территории Беларуси от РФ привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года.

Решение внезапных задач на любых угрожаемых направлениях

По словам замминистра обороны РФ, в ходе проверки сил реагирования Союзного государства будет проверена способность решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях. "В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - сказал Александр Фомин. Кроме того, в ходе переброски российской части на территорию Беларуси будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил).

Переброска истребителей и комплексов С-400 и "Панцирь-С"

Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Беларуси из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". По его словам, первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Будет проверена готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси. "Также в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" - сказал Александр Фомин.

Кроме того, на этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа РФ и Вооруженных сил Беларуси, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

"На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". Цель учения отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - сообщил Александр Фомин.

По его словам, в ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - проинформировал замминистра обороны РФ.

Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - резюмировал Александр Фомин.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Россия Союзное государство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало
Фото из архива МВД проводит плановые учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск
Фото из архива НЦЗПИ: граждане положительно оценивают необходимость обновления Конституции
Фото из архива Румак: религиозные конфессии благодарны государству, что в условиях COVID-19 нет ограничений на посещение храмов
Александр Румак. Фото из архива Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе
Фото из архива Завалей: проект Конституции написан народом для народа
Главное
Во время совещания Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес
Лукашенко провел рабочую встречу с Кочановой
В ближайшие дни доработанный проект обновленной Конституции Беларуси будет внесен Президенту
В МИД рассказали подробности встречи Макея с представителями гражданского общества Литвы
Топ-новости
"Давайте думать о будущем наших детей". Лукашенко объяснил, почему важен референдум и обновление Конституции
Лукашенко выступил за закрепление в Конституции обязанности граждан заботиться о своем здоровье
Лукашенко о белорусском подходе к обновлению Конституции: ни в одном государстве такого процесса не было
Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало
Иванов: проголосовав на референдуме, белорусы определят судьбу страны
Симакова об итогах акции "Наши дети": мы видим неравнодушие каждого жителя страны
"Вы всегда были хорошими соседями": зачем в Беларусь приехала делегация гражданского общества Литвы
Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе
ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20%
Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет
"РитуалГранит": эксклюзивные памятники со скидкой до 40%
Анфимов: странам СНГ следует выбрать направление более углубленной интеграции
Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя
Какой будет погода 19 января? Прогноз синоптиков
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.