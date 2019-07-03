Минобороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Минска

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" опубликован на
Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной армии в одной из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны - "Багратион".
В числе документов боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.
Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.22 BYN
|3.24 BYN