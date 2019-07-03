Минобороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Минска

1944 год. Операция "Багратион". Фото из архива

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" опубликован на интернет-портале Минобороны России к 75-летию освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, он содержит рассекреченные исторические документы из фондов центрального архива военного ведомства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной армии в одной из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны - "Багратион".

В числе документов боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.

Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.-0-