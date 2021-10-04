Минобороны: с начала года в "Книгу памяти" внесены сведения о более 7 тыс. погибших

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси продолжает работу по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"В 2021 году в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь" внесены сведения о более 7 тыс. погибших. На государственный учет поставлено 129 воинских захоронений и захоронений жертв войн", - рассказали в Минобороны.

Специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона провели полевые работы на 61 объекте. Благодаря работе уникального армейского подразделения обнаружены останки 951 военнослужащего РККА и 855 останков жертв Великой Отечественной войны. Установлены сведения о 31 военнослужащем, ранее считавшимся пропавшем без вести.

Военнослужащими батальона найдено 7 наград - четыре медали "За отвагу" и три медали "За боевые заслуги", а также 39 медальонов и 32 единицы стрелкового оружия.-0-