Минобороны: сообщение об участии ВС Беларуси в военной операции в Донбассе - фейк

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения об участии Вооруженных Сил Беларуси в специальной военной операции в Донбассе являются фейковыми. Об этом заявил помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе в ВС генерал-майор Леонид Касинский, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
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"Вооруженные Силы Беларуси находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению", - сказал Леонид Касинский.
Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов.
"Также отдельные части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения", - добавил помощник министра.-0-