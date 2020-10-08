Минобороны: советуем воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны ответило на электронное обращение группы иностранных граждан, являющихся членами Европарламента. Такая информация размешена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Народ Беларуси сделал свой выбор - это выбор более 80% белорусов. Советуем вам уважать его и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно. "Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне, - подчеркнули в ведомстве. - Вооруженные Силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй страны. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам".-0-