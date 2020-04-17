Минобороны: среди военнослужащих зарегистрированы три случая заражения COVID-19

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди военнослужащих зарегистрированы три случая заражения COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

"На данный момент в Вооруженных Силах у троих военнослужащих срочной службы тест на коронавирус дал положительный результат. Один случай - у солдата из 72-го объединенного учебного центра в Печах. Сейчас он находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске. Его состояние медики оценивают, как стабильное с тенденцией к улучшению. Еще два случая зарегистрированы у солдат срочной службы в Бобруйске, они помещены в городскую центральную больницу. Военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в поддержке легочной деятельности", - рассказала Наталья Гаврусик.

Военнослужащие из подразделений, где служат эти бойцы, изолированы. "Несколько недель назад в воинских частях по всей стране прошла тренировка, были оборудованы районные изоляторы. В них и помещены военнослужащие, являющиеся контактами первого уровня. Так называемые палаточные городки обеспечены всем, чтобы военнослужащие могли автономно в них проживать - развернута полевая кухня, работают врачи, - отметила официальный представитель. - У контактов первого уровня взяты пробы на коронавирус. Пока ожидаем результатов. Кроме того, туда выехал передвижной автомобиль с рентген-аппаратом".-0-