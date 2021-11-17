Минобороны увеличивает численность поискового батальона

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны увеличивает численность поискового батальона. Об этом сообщил журналистам помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский на месте изъятия костных останков из ям-могил времен Великой Отечественной войны в ченковском лесу под Гомелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведомство работает в тесном взаимодействии с генеральной прокуратурой на местах массовых захоронений времен Великой Отечественной войны. "Очень много таких объектов. И мы приняли решение увеличить численность поискового батальона. В этот призыв мы дополнительно набрали еще один поисковый взвод", - рассказал Леонид Касинский.

Представитель Минобороны подчеркнул, что масштабы работ колоссальные. "Для общего представления о трагедии на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны: на сегодня в республике на учет поставлено более 7 тыс. захоронений. Это огромная цифра. Когда мы работали с коллегами из Российской Федерации, многие должностные лица, отвечающие за вопросы увековечивания памяти, не могли представить, что цифра настолько большая. По их сведениям, исходя из советских архивов, было чуть более 3 тыс. захоронений", - сказал он.

В Минобороны понимают объемы работы, поэтому оперативно принимают взвешенные решения. В частности, для разработки недавно выявленных объектов в ченковском лесу под Гомелем продлили сроки поискового периода. "Будем работать до тех пор, пока позволят погодные условия, заморозки на земле", - подчеркнул Леонид Касинский.

На данный момент в Ченковском лесничестве обнаружено 34 ямы-могилы глубиной 2-4 м и диаметром 4 м и более каждая. Изъяты останки более 300 человек - мужчин и женщин. Поисковые работы продолжаются.-0-