Минобороны: вдоль госграницы ВС Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"По решению военного ведомства Беларуси, согласованного с руководством Министерства обороны Российской Федерации, сегодня отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и России. В нем участвовали как белорусские экипажи, так и российские", - рассказали в ведомстве.

Отработано практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации, входящей в комплект единой системы войск противовоздушной обороны. Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты ТУ-22М3 в расчетное время совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории России.

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", - добавили в Минобороны.-0-