Минобороны: выполняются плановые полеты авиации по охране госграницы

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполняются плановые полеты авиации в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Полеты выполняют летчики 50-й смешанной авиабазы (на Ан-26), 116-й штурмовой авиабазы (на Як-130), 61-й истребительной авиабазы (на Су-30СМ). Летчики 116-й ШАБ и 50-й САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов.

Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к тактико-строевому занятию с боевой стрельбой зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пусков переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Подразделения перемещаются на ж/д транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

С подразделениями 11-й отдельной механизированной бригады проводятся занятия по вождению боевых машин, тактической подготовке на Обуз-Лесновском полигоне, с подразделениями 6-й отдельной механизированной бригады - занятия по тактической подготовке (в комплексе с физической подготовкой), технической и тактико-специальной подготовке в пункте постоянной дислокации и на бригадном полигоне. -0-