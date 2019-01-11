Минобразования: ежегодно на 100 человек растет количество обучающихся в Китае белорусов

Игорь Карпенко на церемонии открытия Года образования Беларуси в Китае. Фото посольства Беларуси в КНР

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно количество обучающихся в Китае белорусов увеличивается примерно на 100 человек. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время международной конференции, которая состоялась в ходе открытия Года образования в Китае, передает БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что в белорусских университетах обучается более 2,1 тыс. студентов из Китая. "Почти тысяча белорусских граждан проходят обучение по различным программам в Китае, в том числе более 200 - по предоставленным китайской стороной грантам. Причем ежегодно количество обучающихся там белорусов увеличивается примерно на 100 человек", - проинформировал министр образования.

На данный момент между белорусскими и китайскими университетами заключено более 350 прямых договоров о сотрудничестве, в ходе которых реализуется ряд двусторонних научных и образовательных проектов, предусмотрены академические обмены, создание совместных образовательных структур. "В прошлом году мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В течение четверти века отношения развивались динамично, результативно и вышли на уровень доверительного стратегического партнерства. Обе страны сформировали колоссальный потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере образования", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Кроме этого, Министерством образования Беларуси разработана Стратегия развития системы изучения и преподавания китайского языка на 2017-2020 годы, которая предусматривает широкий комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить потребности республики в специалистах, способных использовать китайский язык в профессиональной деятельности.

В ходе открытия Года образования Беларуси в Китае состоялась международная конференция "Вопросы и перспективы развития белорусско-китайских отношений в сфере образования". В ней приняли участие как представители органов управления образовательной сферой обеих стран, так и руководители учреждений высшего образования, ученые. Во время визита в Китай белорусская делегация посетила Центр изучения Беларуси при Даляньском политехническом университете, состоялась церемония вручения наград за внесение значительного вклада в развитие белорусско-китайского образовательного сотрудничества. Затем Игорь Карпенко встретился со студентами Даляньского политехнического университета.-0-