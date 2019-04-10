Минобразования инициирует изменения в закон "Об оказании психологической помощи"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси инициирует изменения и дополнения в закон "Об оказании психологической помощи". Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Эдуард Томильчик во время круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.

"В целях совершенствования законодательства Министерство образования провело правовой мониторинг закона "Об оказании психологической помощи". На основе результатов мониторинга разрабатывается законопроект о внесении дополнений и изменений в этот закон", - отметил он.

В частности, предлагается изменить подход к получению согласия законных представителей для оказания психологической помощи несовершеннолетним в возрасте до 14 лет и расширить категории несовершеннолетних, которым может оказываться психологическая помощь без согласия законных представителей.

Также планируется скорректировать методы и методики, разрешенные к применению в учреждениях образования, и определить компетенцию органов и организаций на оказание заочной психологической помощи - в форме онлайн-консультаций, телефонов доверия, психологических вебинаров.

Как отметила в свою очередь консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Береснева, в Беларуси с 2005 года во всех учреждениях образования работают социально-педагогические и психологические службы, которые оказывают психологическую помощь всем участникам образовательного процесса - детям, педагогам, родителям или законным представителям несовершеннолетних.

В стране действует 138 социально-педагогических центров, куда педагоги, школьники и родители могут обращаться за помощью и консультацией в трудных ситуациях. Только в 2018 году в эти центры обратились более 78 тыс. несовершеннолетних за различными видами психологических услуг.

Также специалисты районных социально-педагогических центров выезжают в учреждения образования с целью оказания помощи педагогам-психологам, социальным педагогам на местах.

В феврале 2019 года была создана экспертная группа по изучению деятельности социально-педагогических и психологических служб учреждений образования. Результаты этого мониторинга и предложения по совершенствованию службы будут рассмотрены 11-12 апреля на республиканском межведомственном семинаре.

"В том числе планируется разработать методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов, в которых будут детально прописаны алгоритмы действий в различных кризисных ситуациях, при возникновении межличностных, детско-родительских конфликтов и т.д.", - проинформировала Алеся Береснева.-0-

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