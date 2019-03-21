Минобразования: мероприятия весенних каникул будут посвящены Году малой родины и II Европейским играм

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия весенних каникул будут посвящены Году малой родины и II Европейским играм, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Школьные весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта. "На каникулах ребята могут не только отдохнуть и оздоровиться, но и принять участие в знаковых проектах. Безусловно, самым важным направлением работы в Год малой родины являются мероприятия гражданско-патриотической направленности. Кроме того, целый спектр мероприятий будет посвящен II Европейским играм. В каждом учреждении образования оформлены стенды, проводятся мероприятия под девизом игр", - сказала Лариса Емельянчик.

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