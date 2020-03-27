Минобразования: на каникулах каждый школьник сможет найти себе занятие по душе

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На весенних каникулах каждый школьник сможет найти себе занятие по душе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"В учреждениях образования будут работать школьные лагеря. Программа пребывания разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий, рекомендаций санэпидемслужбы и Министерства здравоохранения, - рассказала пресс-секретарь. - Мы уверены, что на весенних каникулах каждый школьник сможет найти себе занятие по душе. Они будут читать, играть в настольные и интерактивные игры, участвовать в викторинах. С ребятами будут заниматься опытные педагоги".

Министерства здравоохранения и образования вместе с телеканалом ОНТ подготовили ролик с элементарными правилами поведения для школьников во время весенних каникул. Их соблюдение - эффективная мера профилактики против простудных и вирусных заболеваний. "Мы рекомендуем школьникам во время каникул минимизировать общение, не посещать массовые мероприятия, по возможности не контактировать с пожилыми людьми. Необходимо также регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещение", - отметила пресс-секретарь.

Людмила Высоцкая добавила, что во всех учреждениях образования проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.-0-