Минобразования напомнило график школьных четвертей и каникул в новом учебном году

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед началом нового учебного года Министерство образования напомнило о сроках образовательного процесса в 2021/2022 учебном году, сообщает БЕЛТА.Первая четверть - с 1 сентября по 30 октября, вторая - с 8 ноября по 24 декабря, третья - с 10 января по 26 марта 2022 года, четвертая - с 4 апреля по 31 мая 2022 года.Осенние каникулы у детей продлятся 8 дней - с 31 октября по 7 ноября включительно; зимние - 16 дней, с 25 декабря по 9 января включительно; весенние - 8 дней, с 27 марта по 3 апреля включительно.Что касается летних каникул, то они продлятся 92 дня - с 1 июня по 31 августа, а для учащихся, завершивших обучение на второй ступени общего среднего образования, - 82 дня, с 11 июня по 31 августа включительно.Для учащихся 1-2 классов (3-х классов - для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 по 20 февраля продолжительностью 7 дней.-0-