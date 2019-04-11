Минобразования нашло нарушения в проведении олимпиады по географии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования нашло нарушения в проведении республиканской олимпиады по географии. Виновные будут уволены. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобразования.

Министерство изучило информацию о нарушениях, допущенных при организации республиканской олимпиады по географии. "По результатам рассмотрения направлены письма в учреждения образования и органы управления образованием с требованием об увольнении лиц, причастных к нарушениям правил проведения олимпиады", - проинформировали в Минобразования. Кроме того, министерство обратилось с письмом в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям виновных лиц.

"Результаты школьников, в отношении которых установлены факты доступа к олимпиадным заданиям, аннулированы. На внеочередном заседании жюри пересмотрит список победителей заключительного этапа республиканской олимпиады", - добавили в министерстве.

Сейчас проводится анализ итоговых материалов республиканской олимпиады по всем учебным предметам, а также анонимное анкетирование всех ее участников.

Минобразования решило изменить механизм подготовки и проведения олимпиады. "За основу взят принцип подготовки заданий к централизованному тестированию. При этом будет сохранен творческий характер заданий с учетом опыта международных олимпиад", - пояснили в ведомстве. Уже в следующем учебном году республиканская олимпиада пройдет по новым правилам.-0-