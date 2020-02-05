Минобразования не видит опасений в связи с возвращением китайских студентов после каникул

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования Беларуси не видит опасений в связи с возвращением китайских студентов после каникул. Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию и проводит профилактику завоза и распространения коронавируса в стране, отметил министр. "Мы выполняем те требования, которые к нам предъявляются, в частности, информировать, держать тесный контакт. Мы продлили каникулы (китайским студентам. - Прим. БЕЛТА), если нужно будет, организуем для них чуть позже индивидуальную форму обучения. Вузы готовы к реализации всех мероприятий, которые будет проводить Министерство здравоохранения", - сказал Игорь Карпенко.

Сейчас в Беларуси обучаются около 5 тыс. студентов из Китая. На каникулы за пределы республики выехали 920 человек. "Это не значит, что они все выехали в Китай. Есть студенты, которые в это время путешествуют по Европе", - отметил министр.

"Пока мы не видим каких-то серьезных опасений в этом вопросе", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-