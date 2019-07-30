Минобразования объявило дополнительный набор на бюджет

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством образования Беларуси в 2019 году объявляется дополнительный набор на бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема и оставшиеся после зачисления абитуриентов. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, в Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии осталось 79 свободных мест на специальности: "агрономия", "зоотехния" и "агрохимия и почвоведение". Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по учебным предметам "Биология" и "Химия" от 7 баллов либо справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

По два свободных местах осталось в Белорусском государственном университете на специальности "славянская филология" и в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на "белорусской филологии". Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по учебным предметам "Белорусский язык" от 25 баллов и "История Беларуси" от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по предмету "Белорусская литература".

На специальность "информационные системы и технологии" в Полесском государственном университете осталось 3 места на сокращенный срок обучения. Абитуриентам требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам "Основы алгоритмизации и программирования" и "Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение".

Подача документов производится с 30 июля по 1 августа, зачисление по 3 августа.-0-