Минобразования определило график школьных каникул в новом учебном году

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило график школьных каникул в новом учебном году. Он опубликован на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Первая четверть будет с 1 сентября по 31 октября, вторая - с 9 ноября по 24 декабря, третья - с 11 января по 27 марта 2021 года, четвертая - с 5 апреля по 31 мая 2021 года. Соответственно, осенние каникулы будут продолжаться 8 дней (1-8 ноября), зимние - 17 дней (25 декабря - 10 января), весенние - 8 дней (28 марта - 4 апреля).-0-