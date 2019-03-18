Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 марта 2019, Пн
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.3985
USD 2.1138
RUB 3.2705
Главное
Кезбан Нилвана Дарама и Александр Лукашенко Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Президент
Единая специализированная организация по поддержке бизнеса появится в Беларуси
Экономика
ЦТ в Беларуси стартует 11 июня
Общество
Мечты сбываются: в комплексе "Парк Челюскинцев" стартовали продажи новых квартир
Общество
Каждое обращение по благоустройству должно рассматриваться с хозяйским подходом - Шулейко
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь примет участие в новом проекте МАГАТЭ по повышению радиационной безопасности
17:18 Общество
Полина Гагарина восхитила новой прической
17:16 Калейдоскоп
Судебные эксперты из Абу-Даби прошли стажировку в ГКСЭ Беларуси
17:06 Общество
Единый механизм возмещения затрат на сети водоснабжения и канализации предлагают ввести в Беларуси
17:01 Общество
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале вырос на 5,1%
16:57 Экономика
В Браславском районе на пожаре в частном доме погибла женщина
16:54 Происшествия
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 4,9%
16:52 Экономика
Юным талантам Гомельской области вручены награды спецфонда Президента и облисполкома
16:51 Регионы
Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 0,9%
16:46 Экономика
Каждое обращение по благоустройству должно рассматриваться с хозяйским подходом - Шулейко
16:43 Регионы
Важно интегрировать в европейскую культуру памяти историю о концлагерях в Беларуси - Астрид Зам
16:24 Общество
На рынке под Парижем устроили банкет за самым длинным столом в мире
16:19 Калейдоскоп
Пенсионерка пропала из столичного аэропорта
16:13 Происшествия
Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международном автосообщении
15:59 Экономика
Возле БелАЭС появится 10 пунктов измерений для контроля радиационной обстановки
15:58 Общество
В Чериковском районе на Соже пропал рыбак
15:47 Происшествия
Бюджет Беларуси получил в 2018 году от "налога на Google" почти Br15,8 млн
15:44 Экономика
Книгу бывших узников концлагеря Озаричи презентовали в Национальной библиотеке
15:43 Общество
Криушенко: старт в отборе к ЧЕ-2020 - шанс для белорусских футболистов показать высокий результат
15:37 Спорт
Вирусные видео про кошек покорили американский кинематограф
15:36 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019

Общество 18.03.2019 | 12:18
Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам ЦТ в 2019 году. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, по белорусскому или русскому языкам неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24;

По первому предмету профильного испытания - математике, физике, химии, биологии - к неудовлетворительным приравнены отметки от 0 до 19 баллов (включительно). Нижнее пороговое значение отметок по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) установлено на уровне от 0 до 24 баллов (включительно).

Что касается второго предмета профильного испытания, то по математике, физике, химии и биологии неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) - от 0 до 14 баллов (включительно).

Минобразования определило, что при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности "производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "животноводство, рыбоводство, пчеловодство", "сельское строительство и обустройство территорий", "мелиорация и водное хозяйство", "агроинженерия" неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 6 баллов. Речь идет о таких предметах, как белорусский или русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки.

На ЦТ-2018 нижнее пороговое значение отметок было таким же.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
﻿
Теги
Министерство образования, образование, тестирование
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3985 BYN 2.395 BYN 2.4 BYN
USD
2.1138 BYN 2.11 BYN 2.114 BYN
RUB
3.2705 BYN 3.27 BYN 3.275 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси
Все фото

Инфографика

ЦТ-2019 Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой работу с обращениями, подготовку Послания и электоральных кампаний
Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ
Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: национальные интересы должны непреложно учитываться при продвижении союзного строительства
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
Экономика
Кезбан Нилвана Дарама Баланс в торговле и инвестиции - что обсуждают Беларусь и Турция в преддверии визита Лукашенко
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале вырос на 5,1%
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 4,9%
Происшествия
Фото из архива Экс-директор Комбината общественного питания в Бресте приговорена к четырем годам колонии за взятки
В Браславском районе на пожаре в частном доме погибла женщина
Пенсионерка пропала из столичного аэропорта
Регионы
Каждое обращение по благоустройству должно рассматриваться с хозяйским подходом - Шулейко
Юным талантам Гомельской области вручены награды спецфонда Президента и облисполкома
Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство" пройдет в Минске 21-24 марта
Спорт
Игорь Криушенко. Фото АБФФ Криушенко: старт в отборе к ЧЕ-2020 - шанс для белорусских футболистов показать высокий результат
Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Майами
Белорусские боксеры завоевали четыре бронзы ЧЕ (U-22) во Владикавказе
Технологии
Фото Государственного военно-промышленного комитета Белорусское ружье для борьбы с дронами представят на MILEX 2019
"Белвест" начнет роботизацию обувного производства нынешним летом
Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора
Культура
Эскиз спектакля по повести Айтматова "Материнское поле" подготовят на "М.@rt.контакте"
Текстильное творчество мастеров Беларуси и России представят на фестивале в Минске
Областной конкурс кукольных театров и батлеек пройдет в Сенно
В мире
Фото ANP Уровень угрозы в голландском Утрехте поднят до высочайшего
В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые
В Республике Корея после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта
Полина Гагарина восхитила новой прической
На рынке под Парижем устроили банкет за самым длинным столом в мире
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
Мечта и судьба
БОЛЬШОЕ маленькое сердце
Взросление Земли. Новый взгляд
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия