Минобразования: правовое просвещение учащихся проводится на системной основе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовое просвещение учащихся проводится на системной основе, сообщила журналистам консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Наталья Чааб, передает корреспондент БЕЛТА.

"С участниками образовательного процесса на системной основе проводятся мероприятия по правовому просвещению. В учреждениях образования широко используются ресурсы Детского правового сайта, сайта "Помогут.by", а также возможности эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь в составе информационно-поисковой системы "Эталон", "Эталон-Online". Данные ресурсы используются при проведении информационных часов и ряда других мероприятий. Несовершеннолетние участники образовательного процесса привлекаются к участию в различных формах коллективной, экскурсионной деятельности, к общественно полезному труду, к участию в классных, общешкольных воспитательных и профилактических мероприятиях, которые направлены на формирование навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения. Широко используется возможность шестого школьного дня, где у обучающихся вместе с законными представителями, родителями есть возможность принять участие в различных мероприятиях, которые предлагаются учреждениями образования", - рассказала Наталья Чааб.

По ее словам, в учреждениях образования реализуются проекты, направленные на правовое просвещение обучающихся по вопросам формирования безопасного и ответственного поведения, ответственности за совершение противоправных деяний, преступлений.

"С учетом эпидемиологической обстановки при осуществлении профилактической работы с обучающимися и их родителями сейчас широко используются интернет-ресурсы. В режиме онлайн проводятся занятия, консультации по различным вопросам. В учреждениях образования внедряется практика работы онлайн-кабинета психолога, в котором участники образовательного процесса могут задать вопрос психологу и получить виртуальную консультацию, - отметила консультант управления. - С целью профилактики правонарушений и преступлений в сфере высоких технологий в учреждениях образования всех уровней проводятся тематические мероприятия, направленные на формирование у обучающихся навыков безопасного и ответственного поведения в интернет-пространстве, этических норм сетевого общения. Разъясняются такие понятия, как персональные данные, приватность, конфиденциальность, шпионское программное обеспечение и другое. Среди обучающихся старших классов и учреждений профессионального образования проводится диагностика на предмет владения информацией о правилах поведения и соблюдения этики в интернет-пространстве".

Как ожидается в ноябре - декабре Министерством образования совместно с МВД и Министерством здравоохранения будет проведено анкетирование родителей по выявлению интернет-зависимости у несовершеннолетних.

"В этом учебном году министерством совместно с представителями правоохранительных органов запланирован ряд мероприятий, обучающих семинаров для педагогических работников по совершенствованию работы по профилактике преступлений и правонарушений, семейного неблагополучия, минимизации негативных явлений в подростковой и молодежной среде. Со стороны министерства, учреждений образования большая работа проводится непосредственно с родительской общественностью. В настоящее время в республике реализуется проект "Родительский университет", который также позволяет наряду с родительскими собраниями приглашать для участия всех заинтересованных субъектов профилактики и проводить так называемый правовой ликбез для наших родителей, которые зачастую не всегда могут правильно оценить ту ситуацию, в которую попал ребенок и правильно принять решение, как же поступать и что делать дальше", - констатировала Наталья Чааб.-0-