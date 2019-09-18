Минобразования предлагает молодежи высказать идеи по гуманитарному блоку предметов в вузах

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко сегодня на встрече с членами общественного республиканского студенческого совета и молодежными послами Целей устойчивого развития предложил молодежи активнее подключаться к формированию гуманитарному блока предметов в вузах, высказывать идеи по его наполнению, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко призвал молодых людей принять активное участие в обсуждении вопросов содержания высшего образования. Он рассказал, что рабочая группа в составе ученых, методистов подготовила концепцию, которую намерена обсудить с руководителями кафедр общественных наук вузов. "По нашему видению, должно быть две дисциплины образовательного государственного компонента - философия и история белорусской государственности", - изложил суть концепции министр.

Он пояснил, что специальный курс по истории белорусской государственности не будет дублироваться со школьным, в нем будут глубже затрагиваться вопросы формирования суверенной Беларуси, ее общественно-политической системы, экономической модели т.д. Всего в перечне дисциплин социально-гуманитарного блока планируется включить 20 предметов, в том числе политологию, религиоведение, экономическую теорию, социологию и другие.

Формирование социально-гуманитарного блока дисциплин в вузах продолжается, в этом процессе принимают участие в том числе ученые и студенческие советы вузов.

Общественный студсовет собрался в республиканском молодежном центре. Молодые люди вместе с представителями Минобразования, института высшей школы рассмотрели и внесли предложения в проект стратегии развития государственной молодежной политики Беларуси до 2030 года, обсудили проведение национального молодежного студенческого форума в 2019 году, механизмы вовлечения молодежи в деятельность по реализации национальной стратегии по достижению ЦУР.-0-