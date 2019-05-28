Минобразования предлагает выдавать выпускникам колледжей вместо характеристик сертификаты достижений

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускникам средних специальных учреждений образования предлагается выдавать сертификаты достижений вместо характеристик. С такой инициативой выступил министр образования Игорь Карпенко на республиканском семинаре "Перспективные направления развития системы среднего специального образования", передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко подчеркнул, что вместо формальной характеристики выпускник по окончании коллежа должен получать конкретный документ, например, "сертификат достижений". В нем необходимо отражать профессиональный и личностный рост за время учебы, возможный потенциал в общественной, идеологической, профессиональной, творческой, изобретательской, спортивной и других видах деятельности, пояснил министр. "Проведение анкетирования работодателей показало востребованность этого документа", - отметил он. Минобразования совместно с Республиканским институтом профессионального образования (РИПО) проработает вопрос о создании такого сертификата.

Министр предлагает также рассмотреть возможность патроната молодого специалиста - как со стороны предприятия и опытных наставников, так и со стороны колледжа. "Развитие социально-личностных компетенций не должно обрываться после окончания учреждения образования. Должна быть преемственность во взаимодействии с заказчиками кадров, когда молодой специалист приходит на предприятие. Нужно приобщать учащихся к корпоративной культуре с первых дней прохождения практики, да и само учреждение образования должно формировать этот корпоративный дух", - убежден Игорь Карпенко.

В семинаре, который прошел сегодня на базе БГУИР, приняли участие ректоры всех учреждений среднего специального образования Беларуси. Они обсудили особенности развития колледжей в соответствии с потребностями регионов, обновление структуры и содержания образовательных программ, взаимодействие с организациями - заказчиками кадров.-0-