Минобразования прокомментировало продление весенних школьных каникул

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала ОНТ прокомментировал продление весенних школьных каникул на неделю, сообщает БЕЛТА.

Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года. В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой.

"Сегодня разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу, чтобы не пострадали обучающиеся. Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место", - сказал Александр Кадлубай.

В течение следующей недели будут работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.-0-